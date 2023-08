© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tutte ricostruzioni fantasiose di giornali di gossip. Non ho mai pensato a un rimpasto di governo": lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a "Corriere della Sera", "Repubblica" e "Stampa" rispondendo a una domanda in merito alle voci su un rimpasto provocato dagli eventuali sviluppi giudiziari relativi alla ministra del Turismo Daniela Santanchè.(Rin)