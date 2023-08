Banche: Meloni, su tassa extraprofitti ho deciso io, Giorgetti è stato coinvolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La tassa sugli extraprofitti "è una iniziativa" voluta direttamente dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni per "mandare un messaggio rispetto all'idea di uno Stato giusto, che fa le cose che si devono fare senza tempi punitivi". Lo ha affermato la stessa Meloni in un'intervista a "Corriere della Sera", "Repubblica" e "Stampa". "Ho massimo rispetto del sistema bancario e non ho intenzione di colpire le banche. Ma c'era una situazione di squilibrio. Con il consistente e prolungato aumento dei tassi da parte della Bce si rischia di penalizzare famiglie e imprese", ha affermato Meloni. Il ministro dell'Economia e della Finanze Giancarlo "Giorgetti è stato pienamente coinvolto essendo il ministro che scrive il provvedimento", ha aggiunto Meloni che, rispondendo a una domanda relativa al prevalere sul tema della linea imposta dal leader della Lega Matteo Salvini ha ribadito: "È una iniziativa che ho assunto io. Punto".(Rin)