Niger: sei militari e dieci jihadisti uccisi nei pressi della città di Sanam

- Sei militari e 10 combattenti jihadisti sono stati uccisi nei combattimenti avvenuti nei pressi della città di Sanam, nell'ovest del Niger. Secondo quanto riferito in una nota dall'Alto comando della Guardia nazionale, sospetti terroristi in motocicletta hanno teso un'imboscata alle truppe e hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i militari. Sanam si trova nella cosiddetta "area dei tre confini" di Tillaberi, dove il Niger confina con il Mali e il Burkina Faso, epicentro degli attacchi terroristici. Lo scorso 9 agosto cinque soldati erano stati uccisi in un attacco nella stessa zona. (Res)