Myanmar: frana in una miniera di giada, dispersi più di 30 minatori

- Più di 30 persone risultano disperse in una frana avvenuta in una miniera di giada nel nord del Myanmar. Lo riferiscono le autorità di soccorso citate dalla stampa Usa, secondo cui sono state avviate le operazioni di ricerca e salvataggio. Stando a quanto riferito, più di 30 minatori stavano scavando nella miniera quando sono stati trascinati in un lago a seguito di una frana che ha colpito il vicino villaggio di Manna. L'incidente è avvenuto a Hpakant, una remota cittadina montuosa nello Stato di Kachin, circa 950 chilometri a nord di Yangon. L'area ospita le miniere di giada più grandi e redditizie del mondo. La terra e i detriti di diverse miniere vicine al villaggio sono scivolati per 304 metri giù da una scogliera nel lago sottostante e hanno travolto i minatori lungo la strada. Nel luglio 2020 almeno 162 persone erano morte in una frana avvenuta nella stessa zona, mentre un incidente simile del novembre 2015 provocò 113 morti. L'estrazione della giada è un'importante fonte di entrate per il governo installato dai militari del Myanmar. Gli oppositori del governo dell'esercito sostengono sanzioni e boicottaggi per ridurre le vendite di giada. (Fim)