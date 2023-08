Argentina: il liberale Milei più votato alle primarie presidenziali, male la sinistra di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "primarie aperte, simultanee e obbligatorie" (Paso) sono lo strumento con cui gli argentini, scegliendo il loro candidato preferito alle presidenziali, stabiliscono anche i rapporti di forza tra le coalizioni. La libertà avanza, con unico candidato lo stesso Milei, si è aggiudicata oltre 7 milioni e 35 mila voti, il 30,12 per cento. Jxc ha nel suo complesso ottenuto oltre 6 milioni e 602 mila voti, pari al 28,27 per cento del totale, mentre i peronisti di Unione per la patria (Up) incassano un pesante terzo posto, con 6 milioni e 351 mila voti, pari al 27,2 per cento. Alle urne si è recato il 69 per cento degli aventi diritto, cifra minima da quando, a fine 2009, si è iniziato a usare il meccanismo attualmente in vigore. (segue) (Abu)