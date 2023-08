Argentina: il liberale Milei più votato alle primarie presidenziali, male la sinistra di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie rimangono un indicatore molto importante ma i numeri ottenuti domenica subiranno necessariamente alcune modifiche. Si calcola che Milei abbia già incassato il grosso del potenziale elettorale a sua disposizione, ma il risultato di ieri insegna che l'economista può abbondantemente smentire i sondaggi. Bullrich potrebbe da parte sua contare sui voti del suo concorrente interno, Larreta, a patto di riuscire a ricucire le distanze personali e politiche emerse in tutto il loro vigore durante la campagna elettorale. Una campagna in cui Bullrich ha opposto la sua immagine di paladina della mano dura per la sicurezza e oppositrice senza sconti al peronismo al profilo più moderato e dialogante di Larreta. Massa da parte sua deve sperare di raccogliere il milione e trecentomila voti andati all'altro candidato di Up, Juan Grabois, anche se quest'ultimo risponde a un elettorato più radicale. Rimangono da contare i voti andati ad altre coalizioni minori, quelli degli elettori che hanno disertato le primarie e quelli che da qui ad ottobre modificheranno le loro scelte. (Abu)