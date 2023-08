Indo-Pacifico: oggi riunione virtuale tra Blinken e ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, terrà oggi un incontro virtuale con il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi e quello sudcoreano Park Jin lunedì. Lo ha affermato il dipartimento di Stato in una nota. L'incontro precede quello in presenza che i leader dei tre Paesi, rispettivamente Joe Biden, Fumio Kishida e Yoon Suk-yeol, terranno il prossimo 18 agosto a Camp David. "I tre leader discuteranno dell'espansione della cooperazione trilaterale nell'Indo-Pacifico e non solo, anche per affrontare la continua minaccia rappresentata dalla Corea del Nord e per rafforzare i legami con l'Asean e le isole del Pacifico", ha affermato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.(Was)