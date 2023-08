Usa: incidente nautico nel lago Texas, due feriti gravi e un disperso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono rimaste ferite in modo grave e un'altra risulta dispersa dopo che una barca si è arenata nel lago Austin, in Texas. Lo riferiscono le autorità locali citate dai media Usa, secondo cui una persona è stata trasportata in aereo in un ospedale e un'altra è stata portata in ambulanza con ferite gravi. Secondo quanto riferito, i diportisti stavano navigando quando hanno attraversato una scia di un'altra barca e hanno perso il controllo della loro. Secondo l'Austin-Travis County Emergency Medical Services (Atcems), oltre alle due persone trasportate in un ospedale con ferite gravi, altre due sono state descritte come aventi "lesioni potenzialmente gravi" e un'altra risulta dispersa. (Was)