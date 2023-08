Angola-Cina: riunione a Luanda, concluso accordo sugli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha inoltre sottolineato l'obiettivo di promuovere uno sviluppo di alta qualità nella cooperazione economica e commerciale bilaterale e di infondere nuova energia nel far progredire il partenariato strategico tra Cina e Angola. Massano, da parte sua, ha affermato che la Cina è un partner affidabile per la cooperazione economica e commerciale per l'Angola e il Paese africano intende collaborare con la Cina per rafforzare ulteriormente la cooperazione pragmatica nell'economia e nel commercio. "L'Angola accoglie con favore più aziende cinesi che investono e si stabiliscono in Angola, partecipano attivamente al processo di diversificazione economica dell'Angola e approfondiscono continuamente la partnership strategica Cina-Angola", ha affermato Massano. (Cip)