Ucraina: Podolyak, abbiamo bisogno dei missili a lungo raggio Taurus e Atacms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno dei missili a lungo Taurus e Atacms. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il consigliere presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak, facendo riferimento ai due armamenti che potrebbero essere presto forniti da Germania e Stati Uniti. “I missili a lungo raggio per l'Ucraina ora significherebbero una forte riduzione delle capacità di combattimento della Russia”, per esempio attraverso la “distruzione attiva delle riserve e delle risorse della Russia” lontano dal fronte. Si tratterebbe, secondo il consigliere, di colpire la logistica russa: “Magazzini, trasporti, carburante” e favorire così “l'accelerazione delle operazioni offensive ucraine”. Si tratterebbe anche, secondo Podolyak, “di salvare le vite dei militari ucraini, minimizzare le perdite... E, cosa più importante, ridurre l'escalation”. (Kiu)