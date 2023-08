Pakistan: Cremlino, Putin si congratula con omologo Alfi per Giorno dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con l'omologo pachistano Arif Alvi in ​​occasione della festa nazionale del Giorno dell'indipendenza. E' quanto si legge in un telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino. "Sono sicuro che grazie ai nostri sforzi congiunti continueremo a costruire molteplici legami russo-pakistani a beneficio dei nostri popoli, in linea con gli interessi di rafforzare la stabilità e della sicurezza regionali", si legge nel telegramma. (Rum)