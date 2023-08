Argentina: la sorpresa Milei si appresta a vincere le primarie presidenziali, male la sinistra al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando l'andamento candidato per candidato, Milei ha raccolto 5.534.400 voti, seguito da Sergio Massa, attuale ministro dell'Economia e da oggi candidato ufficiale di Up alla presidenza, con 3.510.984 voti. Al terzo posto Patricia Bullrich, ministra della Sicurezza nel governo dell'ex presidente Mauricio Macri, con 2.854.820 voti, seguito da Horacio Larreta, sindaco uscente della capitale Città autonoma di Buenos Aires, con 1.814.436 voti. Forte di una aggressiva campagna elettorale contro la "casta" politica, di proposte estreme come la dollarizzazione dell'economia e l'azzeramento della Banca centrale, Milei si conferma dunque elemento di rottura nella quarantennale contesa tra destra e sinistra argentine. (segue) (Abu)