Ucraina: amministrazione regionale Odessa, respinti tutti gli attacchi notturni russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i missili russi e i droni kamikaze lanciati questa notte dalle forze russe contro la città ucraina di Odessa e la regione circostante sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea. Lo riferisce il portavoce dell'amministrazione regionale di Odessa, Serhii Bratchuk, secondo cui gli attacchi notturni sono avvenuti in tre fasi diverse. Stando a quanto riportato, le forze russe hanno utilizzato 15 droni e otto missili Kalibr che, secondo Bratchuk, sono stati tutti abbattuti. "Il nemico ha attaccato la regione di Odessa tre volte nelle notte, utilizzando due ondate di droni d'attacco, 15 in totale, e otto missili di tipo Kalibr. Tutti gli attacchi sono stati respinti dalle forze di difesa aerea", ha detto il portavoce. I detriti di alcuni obiettivi distrutti dai sistemi di difesa aerea hanno danneggiato un albergo nel centro di Odessa e un supermercato: nelle due strutture sono divampati degli incendi. "L'onda d'urto ha danneggiato finestre e balconi in diversi edifici, oltre che alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Gli incendi sono divampati in due edifici. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnerli", ha detto Bratchuk. Secondo le prime informazioni a disposizione, tre persone sono rimaste ferite e sono tutti dipendenti del supermercato che stanno ricevendo assistenza medica. (Kiu)