© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libertà Avanza, il movimento fondato dall'economista liberale Javier Milei, si appresta a vincere le primarie presidenziali in Argentina. Un voto che sembra segnare una pesante sconfitta per le forze di centrosinistra al governo (Unione per la patria, Up), giunte terze dopo la coalizione di centrodestra Insieme per il cambio (Jxc). (Abu)