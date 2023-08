Serbia: Vucic, abbiamo riserve gas per 620 milioni di metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha accumulato negli impianti di stoccaggio del gas riserve pari a 620 milioni di metri cubi. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in un’intervista all’emittente televisiva “Pink”. “Sul nostro territorio e in Ungheria abbiamo 620 milioni di metri cubi di gas. Ciò significa che non c’è nulla di cui preoccuparsi”, ha spiegato il capo dello Stato. A giugno, le autorità di Belgrado e di Budapest hanno firmato un accordo in base al quale parte del gas destinato alla Serbia viene stoccato negli impianti dell’Ungheria. (Seb)