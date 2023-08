Pnrr: Fd’I, direttore di un dipartimento non può incitare a lotta contro governo, Berlingerio si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le frasi pronunciate dal capo del dipartimento sviluppo economico della regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio che, in una intervista, senza mezzi termini ha incitato a combattere contro il governo sul tema dei fondi per lo sviluppo economico e la coesione, “sono gravissime e rompono il parto di fiducia e leale collaborazione che dovrebbe sempre e comunque ispirare i rapporti tra istituzioni nazionali ed enti regionali a prescindere dall'apparenza politica”. Così in una nota congiunta i deputati pugliesi di Fratelli d'Italia. La dottoressa Berlingerio - candidata alle elezioni regionali, non eletta e ripescata poi dal presidente Emiliano che ha piazzato ai vertici dei dipartimenti tutti i suoi fedelissimi non premiati dalla sfida elettorale - pensa di poter utilizzare la sua posizione in una veste esclusivamente di battaglia politica e tradisce così il suo ruolo. Sarebbe opportuno, vista la sua inadeguatezza, che facesse un passo indietro", aggiungono i deputati Fd’I. (Rin)