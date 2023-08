Salario minimo: Calenda, importante firmare petizione, è misura di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- È importante firmare la petizione sul salario minimo per favorirne l'approvazione. “È una misura di civiltà in un paese dove la povertà lavorativa è già troppo diffusa”. Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda. “È una protezione giusta ed equa contro lo sfruttamento che hanno tutte le grandi democrazie liberali. Avanti”, aggiunge. (Rin)