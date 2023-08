Argentina: primarie presidenziali, alle urne il 69 per cento degli aventi diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È del 69 per cento la quota degli aventi diritto al voto che si è recato alle urne, in Argentina, per scegliere tramite le primarie il candidato alle presidenziali del 22 ottobre. Lo riferisce la Camera nazionale elettorale. Si tratta del livello più basso mai registrato da quando, alla fine del 2009, è stato creato il meccanismo attuale delle primarie. Nel 2019, a selezionare gli aspiranti alla presidenza erano stati il 76,4 per cento degli elettori. Alle primarie - "aperte, simultanee e obbligatorie" - tutti gli elettori argentini votare per una delle coalizioni in lizza (quella che al momento rappresenta per loro la migliore offerta elettorale) e, al loro interno, per il candidato che vogliono far partecipare alle presidenziali. Il voto, quindi, non definisce solo i nomi dei candidati a capo dello Stato, ma anche la percentuale di consenso di cui godono le diverse coalizioni. (Abu)