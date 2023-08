Libia: presidente Menfi riceve ambasciatore Ue Sabadell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza libico, Mohamed al Menfi, ha ricevuto oggi l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, José Sabadell, in vista della fine del suo mandato nel Paese nordafricano. Secondo una nota del Consiglio di presidenza, Al Menfi ha augurato successo all'ambasciatore dell'Unione europea, esprimendo il suo profondi ringraziamento per gli sforzi compiuti durante il suo lavoro in Libia. Al Menfi ha affermato che questi sforzi "hanno contribuito notevolmente allo sviluppo delle relazioni tra la Libia e l'Unione europea".(Lit)