Usa: incendi nelle Hawaii, aperto desk Farnesina per assistenza italiani

- Il ministero degli Esteri ha aperto all'aeroporto internazionale di Maui, nell'arcipelago delle Hawaii, un desk di assistenza per gli italiani sul posto, per affrontare le difficoltà legate agli incendi che stanno devastando la zona. Lo riferisce sui social la Farnesina, precisando che al desk lavora personale del Consolato generale d'Italia a San Francisco. In base all'ultimo bilancio delle autorità locali, negli incendi sono morte almeno 93 persone. (Res)