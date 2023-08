Usa: Zaia su incendi Hawaii, non ci sono veneti in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato di seguire con attenzione quanto accade nell'arcipelago delle Hawaii, dove gli incendi hanno provocato finora almeno 93 morti. "Sto seguendo con attenzione quelli che sta accadendo alla Hawaii. Al momento non sono segnalate persone del Veneto o italiane in difficoltà", ha scritto Zaia su Twitter, ricordando che "le strutture della Regione sono comunque in contatto con la Farnesina per seguire eventuali sviluppi". (Res)