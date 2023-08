Israele: Netanyahu in visita a Cipro il 3 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggi internazionali del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, riprenderanno a settembre, in seguito a una pausa dopo l'installazione di un pacemaker il mese scorso. Lo hanno riferito oggi fonti del suo ufficio al quotidiano "The Times of Israel". Netanyahu si recherà a Cipro il 3 settembre, dopo che il suo viaggio previsto per il 25 luglio è stato posticipato a seguito dell'intervento chirurgico a cui si era sottoposto due giorni prima. Netanyahu terrà un vertice tripartito con il presidente cipriota Nikos Christodoulides e con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha affermato l'ufficio del primo ministro. Il primo ministro aveva anche rinviato un viaggio in Turchia, ma non si conoscono le nuove date. A settembre Netanyahu si recherà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, dove potrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Infine, a novembre, dovrebbe recarsi negli Emirati Arabi Uniti per partecipare alla Cop28. (Res)