Diritti: Zanella (Avs), interrogazione su caso maternità surrogata bimba veneta

- La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, presenterà una interrogazione ai ministri Piantedosi e Roccella in merito alla vicenda riferita da alcuni quotidiani della bimba veneta nata da genitori vicentini con maternità surrogata all’estero e che sembrerebbe non avere documenti. “È un caso davvero molto anomalo – spiega in una nota - se tutto corrispondesse al vero sarebbe grave e in totale contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 38162 del 30 dicembre 2022) oltre che con quanto la stessa ministra Roccella, interrogata anche da noi su questa materia, ha spiegato più volte in Aula: cioè la trascrizione delle creature nate all’estero da tecniche artificiali viene sempre assicurata quando vi è un genitore biologico. Il caso in questione, dunque, deve trovare urgentemente una soluzione”, conclude Zanella. (Rin)