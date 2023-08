Usa-Israele: "Axios", ex segretario al Tesoro Lew prossimo ambasciatore a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti Jack Lew è il principale candidato ad essere il nuovo ambasciatore Usa in Israele e potrebbe essere nominato nelle prossime settimane. Lo rivela oggi il sito di informazione "Axios", che cita diverse fonti a conoscenza dei fatti. Secondo le fonti, la scelta del presidente Joe Biden sarebbe dettata da una certa urgenza dal momento che Washington sta spingendo per concludere un mega accordo diplomatico con l'Arabia Saudita nel quale potrebbe essere inclusa anche la normalizzazione dei rapporti fra Riad e Israele. In ogni caso, il successore dell'ex ambasciatore Tom Nides dovrà affrontare una situazione politica complicata, data anche la posizione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, convinto sostenitore di una revisione giudiziaria osteggiata da molti israeliani e dalla stessa amministrazione Biden. La Casa Bianca non ha al momento commentato le voci sulla possibile nomina di Lew. L'ex segretario al Tesoro ha ricoperto in passato diversi incarichi di alto livello nel governo degli Stati Uniti, tra cui quello di capo dello staff della Casa Bianca e di direttore dell'Ufficio per la gestione e il bilancio. (Was)