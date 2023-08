Usa-Giappone: fonti stampa, presto accordo per sviluppo congiunto di intercettori per armi ipersoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Giappone dovrebbero annunciare un accordo per sviluppare insieme intercettori missilistici per armi ipersoniche in occasione dell'incontro fra il presidente Joe Biden e il primo ministro Fumio Kishida, previsto il prossimo 18 agosto. Lo rivela oggi il quotidiano giapponese "Yomiuri Shinbun" citando fonti governative, e ricordando che le autorità dei due Paesi saranno negli Usa per un vertice al quale parteciperà anche il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. Per l'occasione Biden incontrerà anche Kishida separatamente e una delle questioni su cui dovrebbero raggiungere un accordo è la collaborazione sui missili intercettori, scrive il quotidiano, secondo il quale l'accordo rientrerebbe nel più ampio progetto di Washington e Tokyo di sviluppare congiuntamente, nel giro di dieci anni, un nuovo sistema di difesa missilistica. L'operazione risponde alle crescenti preoccupazioni di un'espansione cinese nello sviluppo di armi ipersoniche e del suo avvicinamento alla Russia: secondo l'agenzia di intelligence della Difesa statunitense Pechino potrebbe aver già dispiegato un'arma in grado di colpire le basi Usa nel Pacifico. All'inizio di quest'anno, Washington e Tokyo hanno espresso la volontà comune di rafforzare la cooperazione per la difesa a terra, in mare e nello spazio. (Git)