Pakistan: attacco a convoglio cinese, uccisi due aggressori

- Le forze di sicurezza in Pakistan hanno ucciso due uomini armati che hanno attaccato un convoglio di ingegneri cinesi in viaggio verso la città costiera di Gwadar, nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Lo ha detto ad "Al Jazeera" il vice sovrintendente di polizia di Gwadar, Chakar Baloch, confermando l'attacco di oggi ed aggiungendo che tutti i membri del convoglio cinese ed i funzionari della sicurezza che li scortavano sono rimasti illesi dopo lo scontro a fuoco. Secondo quanto riferito dal "Global Times", il convoglio era formato da tre Suv e da un furgone, tutti antiproiettile, mezzi sui quali viaggiavano in totale 23 persone di nazionalità cinese. "I terroristi hanno usato armi leggere e bombe a mano", si legge nella dichiarazione militare, aggiungendo che le forze di sicurezza hanno delimitato l'area e condotto un'operazione di ricerca dei responsabili. L'attacco è stato rivendicato dall'Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), gruppo armato separatista pakistano. A Gwadar è in corso la costruzione di un nuovo porto, i cui lavori sono in mano ad aziende cinesi. Dopo l'attacco, il consolato generale cinese nella città meridionale di Karachi ha emesso un avviso di sicurezza, esortando le persone a stare in allerta. Il Belucistan, al confine con l'Iran e l'Afghanistan, è una provincia ritenuta strategicamente importante per le sue ricche riserve di rame, zinco e gas naturale. Le città della provincia sono un obiettivo regolare dei gruppi armati.(Inn)