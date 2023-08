Russia: intelligence britannica, Cremlino potrebbe smettere di finanziare gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino potrebbe smettere di finanziare il gruppo paramilitare russo Wagner. È quanto si legge in un rapporto dell’intelligence britannica pubblicato oggi su X (ex Twitter) dal ministero della Difesa del Regno Unito. “Il gruppo Wagner sta probabilmente andando verso un ridimensionamento, soprattutto per salvaguardare gli stipendi in un momento di pressione finanziaria”, si legge nel rapporto. Secondo l’intelligence di Londra, a seguito “dell’ammutinamento abortito” a giugno in Russia “c’è la reale possibilità che il Cremlino non finanzi più il gruppo”. Nel rapporto viene sottolineato che, dopo lo Stato russo, il finanziatore “più plausibile” di Wagner è la Bielorussa, le cui risorse sono tuttavia “modeste”. (Rel)