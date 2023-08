Ecuador: vice di Villavicencio critica commissione elettorale, non agevola modifica candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla presidenza dell'Ecuador per il Movimento Construye Andrea Gonzalez Nader ha criticato il Consiglio elettorale nazionale (Cne) per la sua "mancanza di volontà" nell'avallare le modifiche necessarie a permettere la partecipazione del partito alle elezioni del 20 agosto dopo l'assassinio del candidato registrato, Fernando Villavicencio, da lei sostituito. "Non siamo in linea con i tempi e siamo preoccupati che la mancanza di volontà del Cne in questo processo metta a rischio la democrazia e la pace in Ecuador. Restiamo vigili", ha detto Gonzalez sui social network, poche ore dopo lo svolgimento di un dibattito tra i candidati presidenziali in lizza. Gonzalez, che già accompagnava Villavicencio in ticket come candidata alla vicepresidenza, è stata confermata dal partito per la corsa alla presidenza dopo l'uccisione di Villavicencio, avvenuta il 9 agosto al termine di un comizio a Quito. Fra i detrattori del cambio di candidato si è espressa anche la moglie di Villavicencio, Veronica Sarauz, che in conferenza stampa ha definito "arbitraria" ed "illegale" la modifica. "Le candidature non sono trasferibili", ha dichiarato la vedova, auspicando che la morte di mio marito non sia "stata vana". (Brb)