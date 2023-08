Argentina: ministro Economia Massa promette accordi internazionali per prestiti da 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina firmerà prestiti per un valore di 500 milioni di dollari con istituti di credito internazionali la prossima settimana. Lo ha promesso il ministro dell'Economia Sergio Massa, a poche ore dalle elezioni primarie in corso oggi per definire i candidati ufficiali alla presidenza. In una dichiarazione, Massa ha definito le politiche economiche che saranno formalmente lanciate la prossima settimana e si è impegnato a proporre un budget governativo a "deficit zero" per il prossimo anno che non superi le spese previste. (Abu)