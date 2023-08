Niger: delegazione di leader religiosi nigeriani arrivata nel Paese per mediare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di leader religiosi nigeriani è in Niger per incontrare i militari che hanno preso il potere il 26 luglio scorso con un colpo di Stato, nel tentativo di mediare nella crisi e agevolare il ripristino delle istituzioni. Lo ha riferito l'agenzia stampa nigerina "Anp", precisando che la delegazione è composta da leader religiosi di fede musulmana. I delegati sono stati ricevuti ieri a Niamey dall'attuale primo ministro ad interim, Ali Mahaman Lamine Zeine, dopo aver incontrato il presidente nigeriano e presidente di turno della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), Bola Tinubu. I tentativi di mediazione sono volti ad evitare un intervento armato regionale nel Paese dopo che la Cedeao ha approvato il dispiegamento di una "forza di riserva per ripristinare l'ordine costituzionale" in Niger il prima possibile.(Res)