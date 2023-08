Sociale: assessore Sicurezza Lazio, da Regione sostegno concreto a donne vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è, e sarà, dalla parte delle donne vittime di violenza". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sicurezza urbana del Lazio, Luisa Regimenti. "Essere al fianco delle donne vittime di violenza significa prima di tutto sostenerle nel percorso, non sempre agevole, verso la libertà e la rinascita - spiega -. Sono particolarmente orgogliosa delle misure approvate dalla giunta Rocca, su proposta dell'assessore Simona Baldassarre, con le quali offriamo un sostegno concreto a quante hanno trovato il coraggio di spezzare le catene della violenza. La Regione Lazio è e sarà dalla loro parte", aggiunge. "Nel pacchetto che abbiamo approvato - prosegue Regimenti - oltre ai fondi per implementare il sistema informativo 'Lara' relativo ai dati sul fenomeno della violenza e al contributo a sostegno dei figli delle donne vittime di femminicidio, sono fondamentali le misure per garantire l'indipendenza economica delle donne che decidono di denunciare". (segue) (Com)