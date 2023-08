Serbia: Vucic, non firmerò alcuna legge su matrimoni tra persone omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato oggi che fino a quando resterà capo dello Stato non firmerà alcuna legge sui matrimoni tra persone omosessuali, nonché su persone “non binarie”. In un’intervista all’emittente televisiva “Pink”, Vucic ha affermato che, “a differenza di quanto sostiene la premier Ana Brnabic”, la legalizzazione di tutto ciò continuerà a restare “proibita” nel Paese durante la sua presidenza, in quanto quella serba è una “società tradizionale”. (Seb)