Russia: ministero Ecologia, qualità aria nella norma dopo incendio deposito fertilizzanti

- I risultati del monitoraggio dell’aria dopo l’incendio che si è verificato oggi in un deposito di fertilizzanti nella città russa di Ramenskoye, vicino a Mosca, indicano che la concentrazione di sostanze chimiche non ha registrato alcun eccesso rispetto agli standard stabiliti. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, sulla base di quanto ha riferito l’ufficio stampa del ministero dell’Ecologia russo. “Secondo le misurazioni effettuate a 0,3 chilometri di distanza dall’incendio, le concentrazioni di sostanze nocive nell’aria non hanno superato lo 0,2 per cento del livello massimo consentito”, ha reso noto il dicastero. Il rogo nel deposito di fertilizzanti sarebbe divampato durante lavori di saldatura, a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza antincendio. Le fiamme, prima di essere estinte, si sono estese in un’area di 2.700 metri quadrati. (Rum)