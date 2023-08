Iran: arrestati nove seguaci baha'i con l'accusa di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno arrestato nove seguaci del credo baha'i, con l'accusa di corruzione, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Lo ha annunciato il ministero dell'Intelligence di Teheran. I baha'i, la più grande minoranza non musulmana dell'Iran, sono bollati dalla Repubblica islamica come “eretici” e sono spesso presi di mira per presunti legami con Israele, sede dei loro più importanti santuari. L'Iran, dove l'Islam sciita è la religione di Stato, riconosce alcune fedi minoritarie tra cui il cristianesimo, l'ebraismo e lo zoroastrismo, ma non riconosce i baha'i, che seguono gli insegnamenti di Bahaullah, nato nel 1817, considerato un profeta e fondatore della loro fede monoteista. Lo scorso luglio, le autorità iraniana hanno arrestato diversi baha'i per legami con Bayt al Adl, la Casa universale di giustizia dei baha'i che si trova nella città costiera israeliana di Haifa.(Res)