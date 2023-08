Roma: Gualtieri, in città proseguono interventi per migliorare decoro e viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma "continuano gli interventi per migliorare decoro e viabilità a Roma. In via Isacco Newton e via Portuense, 20 operatori Ama sono stati impegnati con sei spazzatrici, due soffioni per il fogliame e cinque camioncini, per spazzamento e lavaggio marciapiedi e strada". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Contestualmente - prosegue - in via Newton procedono anche i lavori di riqualificazione che comprendono il ripristino di marciapiedi, cigli rotti e segnaletica, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento a verde centrale dello spartitraffico, ai quali si aggiungerà a giorni anche l’importante intervento di rifacimento dell’asfalto. Questa grande arteria è infatti uno snodo fondamentale di collegamento cittadino e, insieme alle altre strade della viabilità principale, fa parte del grande piano strade che abbiamo messo in campo per il Giubileo, per rendere tutte le strade della Capitale più sicure e decorose", conclude. (Rer)