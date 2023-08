Rifiuti: Ferrara (M5S), Malagrotta sarà bonificata ma a spese dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta "ci si vanta del fatto che verrà finalmente attuata la bonifica ma si dimentica di dire che sarà tutta a spese dei cittadini". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara. "I governanti e i parlamentari in epoca Giorgia Meloni hanno un brutto vizio, anzi ne hanno due - spiega -. Insistono a favorire i potenti usando le risorse pubbliche e a mascherare la propria incapacità prendendosi i meriti degli altri. Ecco la conferma: abbiamo criticato l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino ma sicuramente la discarica di Malagrotta, checché se ne dica, nel 2013 l'ha chiusa lui, non altri. Di seguito - prosegue -, è mancato un piano alternativo per gestirne i rifiuti ma questa è un'altra storia, su cui argomentare. Ora ci si vanta del fatto che verrà finalmente attuata la bonifica ma si dimentica di dire che sarà tutta a spese dei cittadini e non, come prevede la legge, a spese del gestore: verranno impiegati 250 milioni di euro di denaro pubblico ed è vergognoso". (segue) (Com)