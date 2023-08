Ucraina: cancelliere tedesco Scholz, valuteremo “con attenzione” invio missili Taurus a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania prima di inviare all’Ucraina i missili a lungo raggio Taurus esaminerà la questione “con attenzione”. Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista all’emittente televisiva “Zdf”. Secondo Scholz, è necessario valutare “cosa ha senso fare e quale può essere il contributo” di Berlino nell’ambito degli aiuti militari a Kiev. Respingendo le voci di esitazione trapelate sui media tedeschi in merito alla potenziale consegna dei missili Taurus richiesti dall’Ucraina, il cancelliere ha spiegato di non voler prendere “decisioni affrettate”, sottolineando che Kiev ha già i missili da crociera forniti da Regno Unito e Francia. (Geb)