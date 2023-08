Sociale: da Regione Lazio 823 mila euro per contrasto a violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alle Pari opportunità, Simona Baldassarre, ha deliberato di stanziare 823.353 euro sul "Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità". Tale fondo comprende varie misure, fra cui il contrasto alla violenza sulle donne, la promozione della cultura del rispetto, il contributo per gli orfani di femminicidio, il progetto bollino rosa per sostenere le aziende che implementino politiche per le pari opportunità al loro interno. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. (segue) (Com)