Sociale: da Regione Lazio 823 mila euro per contrasto a violenza di genere (2)

- "Con questa delibera - spiega Baldassarre - contrastiamo la violenza contro le donne e promuoviamo le pari opportunità, con diverse e lodevoli iniziative, accomunate sempre da questi principi: mettere le donne al centro e difenderne la dignità. Ad esempio - aggiunge -, attraverso il sostegno al patrocinio legale delle donne vittima di violenza, con meccanismi di sostegno per le aziende che realizzino percorsi virtuosi di equilibrio vita-lavoro, elargendo contributi agli orfani di femminicidio. C'è tanto da fare e siamo sempre di più dalla parte delle donne, per una società più giusta", conclude. (Com)