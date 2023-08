Milano: De Corato (Fd'I), criminalità recidiva, presenterò interrogazione Parlamentare a Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno hanno arrestato un marocchino di 40 anni, perchè durante un controllo è emerso che avesse a suo carico una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per vari reati commessi proprio a Seregno tra il 2014 e il 2022 per i quali era stato più volte arrestato. "Occorre prestare molta più attenzione verso questi malviventi e non solo ed esclusivamente verso i detenuti nelle carceri. A tal proposito, presenterò un'interrogazione Parlamentare al Ministro Nordio per capire come mai, il 40enne marocchino, dal 2014 ad oggi, fosse ancora in giro libero di svolgere la propria attività di business criminale". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sul 40enne marocchino fermato e arrestato ieri a Seregno che è risultato con molti precedenti alle spalle e con 4 anni e 6 mesi di reclusione da scontare. "Ma come è possibile che un criminale - continua De Corato - già condannato e arrestato altre volte, sia ancora in giro per le nostre strade? Qualche Giudice ci deve spiegare il "modus operandi" nei confronti di questi malviventi una volta fermati ed arrestati. E' questa la giusta attenzione che si ha in tema di Giustizia visto che poi si scoprono casi come questo di Seregno?". Inoltre, "nei mesi scorsi all'ultima festa della Polizia, il Questore di Milano Petronzi aveva già annunciato l'alto tasso di recidiva, soprattutto straniera, nel capoluogo lombardo!" conclude.(Com)