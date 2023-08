Siria: da navi russe missili contro nascondigli dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi da guerra russe ancorate vicino alla costa siriana hanno lanciato diversi missili ad alto potenziale esplosivo nel deserto, prendendo di mira postazioni e nascondigli dello Stato islamico (Is). Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani siriano (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti in loco. L'attacco è avvenuto a pochi giorni da quello dell'Is nel deserto di Al Mayadeen, nella campagna orientale di Deir ez Zor, costato la vita a 33 militari siriani. (Lib)