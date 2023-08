Argentina: oggi le primarie che definiscono gli aspiranti alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in Argentina le primarie con cui verranno scelti i candidati alle presidenziali di ottobre. Un voto che, grazie alle caratteristiche del procedimento, darà anche importanti indicazioni su chi potrà essere il successore del presidente, Alberto Fernandez. Alle primarie - "aperte, simultanee e obbligatorie" - tutti gli elettori argentini votare per una delle coalizioni in lizza (quella che al momento rappresenta per loro la migliore offerta elettorale) e, al loro interno, per il candidato che vogliono far partecipare alle presidenziali. Il voto, quindi, non definisce solo i nomi dei candidati a capo dello Stato, ma anche la percentuale di consenso di cui godono le diverse coalizioni. Si tratterà quindi di capire chi raccoglie al momento più voti tra la coalizione di centrosinistra oggi al governo (Unione per la patria, Up), le opposizioni conservatrici di Insieme per il cambio (Jxc) o la forza ultra liberista de la Libertà avanza. (segue) (Abu)