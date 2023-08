Argentina: oggi le primarie che definiscono gli aspiranti alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fronte di Up è attesa la vittoria di Sergio Massa, attuale ministro dell'Economia e protagonista delle complicate trattative aperte con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per estinguere il debito da 45 miliardi di dollari contratto dall'ex presidente, Mauricio Macri. Una sfida resa ancora più complicata dal persistere di un'inflazione che cresce a un ritmo ormai stabilmente sopra il 100 per cento, dal continuo indebolimento delle riserve monetarie e dalla soglia di povertà che si aggira attorno al 40 per cento. Massa, grazie anche all'appoggio della vice presidente e tutt'oggi leader peronista Cristina Fernandez de Kirchner, non sembra dover temere i concorrenti interni. A destra la partita sembra più aperta, seppur apparentemente ristretta a soli due nomi: i sondaggi hanno alternativamente premiato Horacio Larreta, sindaco uscente della capitale Città autonoma di Buenos Aires, e Patricia Bullrich, ministro della Sicurezza nel governo dell'ex presidente Macri. Un capitolo a parte lo merita La libertà avanza, che sarà rappresentata dall'unico candidato iscritto, l'economista Javier Milei. Forte di una aggressiva campagna elettorale contro la "casta" politica, di proposte estreme come la dollarizzazione dell'economia e l'azzeramento della Banca centrale, Milei potrebbe sparigliare l'eterno derby tra peronisti e destra. Apparentemente privo di un reale radicamento sul territorio, la Libertà avanza potrebbe avere difficoltà a raccogliere più voti delle coalizioni tradizionali, ma dovesse andare al ballottaggio, l'economista ha i numeri per avere la meglio sullo sfidante. (Abu)