Spagna: operazione internazionale smantella rete criminale dedita a traffico clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione della polizia spagnola condotta con la collaborazione di quella tedesca e di Europol ha smantellato una rete criminale dedita al traffico di migranti clandestini. Lo riporta l’agenzia di stampa “Europa Press”, sulla base di quanto reso noto dalla polizia spagnola. L’organizzazione criminale, come è stato ricostruito nel corso delle indagini, contrabbandava migranti siriani in Spagna, Germania e Norvegia attraverso la Libia, la Tunisia e l’Algeria. In totale sono state arrestate 19 persone. Almeno 550 migranti siriani sarebbero stati trasferiti dalla rete criminale al costo di 20 mila euro a viaggio. Secondo le stime, il profitto generato dall’attività ammonterebbe a più di 2 milioni di euro. In Spagna, i criminali collocavano i migranti in appartamenti situati a Madrid, Toledo e Cuenca. (Spm)