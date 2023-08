Salario minimo: Bonetti (Iv), occasione persa restare fuori dal tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo riunito a Palazzo Chigi ha aperto una prospettiva di confronto per trovare una sintesi tra varie soluzioni proposte sul salario minimo. Lo scrive su Facebook la deputata del gruppo Azione – Italia viva, Elena Bonetti, riportando la sua intervista a “Il Sole 24 Ore”, dove ha dichiarato che, in merito al tavolo tra governo e opposizioni sul salario minimo, “per Italia viva restare fuori da questo dibattito e da questo lavoro comune sarebbe un’occasione persa”. “Io penso che la soluzione non sia tirarsi fuori”, ha aggiunto. “Un ragionamento serio sul salario minimo – scrive Bonetti nel suo post su Facebook – permette di attuare l’intera riforma del Jobs Act, che prevedeva tra le altre cose anche l’introduzione in via sperimentale di un salario minimo legale. Non come unico strumento. È fondamentale mettere sul tavolo anche la contrattazione di secondo livello, la partecipazione dei lavoratori agli utili, il sostegno alle imprese e il taglio del cuneo fiscale. Bene quindi che si facciano gli approfondimenti necessari cercando un dialogo che coinvolga anche le parti sociali”.(Rin)