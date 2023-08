Giustizia: Gasparri (FI), magistratura a Firenze vive stagione preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Ci sarebbe molto da dire ma tutti possono facilmente rilevare la gravità di quello che avviene a Firenze. “Dove la magistratura vive una stagione preoccupante. La vicenda Open non è nemmeno la più grave”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Bravo Nordio nel disporre l'azione disciplinare nei confronti di un paio di pm di Firenze, del cui operato, ci tengo a ricordarlo, si occupò prima di tutti la giunta per le prerogative con la mia presidenza nella scorsa legislatura. Rilevammo le violazioni dei due togati, confermate prima dall'aula di palazzo Madama, poi anche dalla Corte costituzionale. Ora, infine, dal ministro della Giustizia. Ma lo invitiamo a soffermarsi ancora su Firenze, dove la locale magistratura solleva più di una preoccupazione. Con una interrogazione ho proposto per primo una azione disciplinare nei confronti di quel pm che sulle stragi di mafia svolge indagini a mio avviso stupefacenti e incommentabili”, sottolinea Gasparri, che conclude: “Forza Nordio. Firenze e l'Italia meritano di più". (Rin)