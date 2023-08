Nigeria: esercito contro voci di golpe, nessuna volontà di sostituire la leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Nigeria non hanno ricevuto alcuna richiesta di "sostituire la leadership del Paese" e smentiscono categoricamente qualsiasi voce in proposito circolante sui social. Lo ha dichiarato in un comunicato pubblicato su Facebook il Quartier generale della Difesa nigeriana, respingendo le "inquietanti" informazioni circolanti sul web a questo riguardo. Secondo le voci diffuse online, sarebbe circolata una petizione per chiedere all'esercito di intervenire con un'azione di forza contro il presidente nigeriano, Bola Tinubu. La vicenda è collegata alle proteste scoppiate ad Abuja ed in altre città nigeriane contro il possibile intervento armato dei Paesi membri della Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao), gruppo regionale di cui la Nigeria detiene quest'anno la presidenza di turno. Tinubu è fra i leader africani che si è espresso con più forza contro il golpe del 26 luglio in Niger, l'ultimo di una serie di rivolte avvenute in altri Paesi del Sahel, ad esempio Burkina Faso e Mali. "Non possiamo continuare a permettere colpi di Stato dopo colpi di Stato", aveva commentato il presidente. Da allora la Nigeria è stata teatro di sporadiche proteste contro un intervento militare nel Paese vicino, anche se Tinubu, su raccomandazione del Senato, si è dedicato nei giorni scorsi a perseguire una soluzione negoziata. In questo contesto, l'esercito nigeriano ha espresso la propria preoccupazione per "informazioni false e inquietanti sui social network, manipolate al punto da dichiarare che le Forze armate nigeriane avevano ricevuto una richiesta per eseguire un cambio nella leadership del Paese". "Le forze armate nigeriane sono completamente a loro agio con il sistema democratico e rimangono fedeli al presidente, che è anche comandante in capo (dell'esercito), Sua eccellenza Bola Ahmed Tinubu", hanno ribadito i militari.(Res)