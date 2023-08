Ecuador: trasferito in carcere di massima sicurezza il boss che aveva minacciato Villavicencio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boss ecuadoriano Adolfo Macias, che aveva minacciato il candidato alla presidenza poi assassinato Fernando Villavicencio, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Guayaquil, in Ecuador. Per trasferirlo, riferiscono i media locali, le autorità hanno coinvolto nell'operazione un totale di 4 mila militari ed agenti di polizia. Macias, noto anche con il nome di "Fito", è stato rinchiuso in un carcere di massima sicurezza per 150 persone, un'operazione decisa secondo il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso per assicurare "la sicurezza dei cittadini e dei detenuti". "L'Ecuador recupererà la pace e la sicurezza", ha scritto il presidente su Twitter. Leader della banda armata "Los Choneros", Macias era stato accusato da Villavicencio di aver minacciato lui e la sua squadra elettorale. Secondo l'ex candidato alla presidenza, il boss avrebbe inviato un emissario ad avvertirlo di non proseguire nelle sue posizioni. Dopo l'assassinio, in Ecuador è stato proclamato lo stato di emergenza. (segue) (Brb)