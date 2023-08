Ucraina: Podolyak, vogliamo condizioni che rendano impossibile nuova aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo strategico dell’Ucraina, oltre alla restituzione incondizionata dei territori, è quello di creare condizioni che rendano impossibile una nuova aggressione della Russa in futuro. Lo ha scritto oggi su X (ex Twitter) il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Secondo il funzionario di Kiev, qualsiasi “scenario di congelamento della guerra con le annessioni territoriali della Russia fisse”, come anche “la mancata adesione dell'Ucraina alla Nato”, incoraggerà Mosca “ad aumentare il suo appetito e tornare alla guerra dopo una breve pausa”. “Ecco perché non c'è alternativa alla formula di pace dell'Ucraina: rafforzamento dell'esercito, accelerazione della fornitura di armi, liberazione del territorio, cambio di regime in Russia, risarcimento da parte del nuovo governo e punizioni per i criminali di guerra”, ha concluso Podolyak. (Kiu)