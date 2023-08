Agroalimentare: Regione Lazio, 1,5 milioni a sostegno filiera vinicola nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha pubblicato il bando, la cui scadenza è fissata per il 18 settembre, a sostegno della promozione delle produzioni nostrane del vino sui mercati dei Paesi extra Ue, attraverso una dotazione finanziaria di un milione e 521 mila euro per le annualità 2023-2024. In particolare, le risorse economiche sono così ripartite: un milione di euro per i progetti regionali del Lazio; 501 mila euro a favore delle aziende nostrane a capofila di modelli multi regionali; 20 mila euro per le iniziative intraprese dalle imprese regionali insieme a realtà di altre località italiane. Lo annuncia Giancarlo Righini, assessore all’agricoltura e alla Sovranità alimentare della Regione Lazio. (segue) (Com)